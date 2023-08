„Jetzt sind die Schweine schon wieder weg“

Schweine in Maisfeld

„Das Gehege war mit einem Fahrradschloss gesichert, das einen Code hat. Das Schloss wurde gewaltsam entfernt“, berichtet Franz Windisch, dem die Tiere gehören. Nach etwa einer Stunde habe man die Vierbeiner in einem Maisfeld ausmachen können, so Feuerwehrkommandant Mike Kurta. „Wir haben dann versucht, sie möglichst stressfrei einzufangen, um sie nicht zu verscheuchen.“