Olly Murs heiratet wie auf einem Festival

Erst romantisch …

An einem Samstag versprachen sie sich bei einer romantischen, komplett in Weiß gehaltenen Zeremonie die ewige Liebe. Auch davon gibt es Ausschnitte in den sozialen Medien zu sehen. Vor allem die Braut beeindruckt dabei, und zwar nicht nur die Gäste: Ihr jetziger Ehemann Olly Murs brachte bis auf Freudentränen und ein verhaltendes Lächeln nicht viel mehr hervor. Die Trauung fand auf Osea Island, einer Insel im Südosten Englands, statt.