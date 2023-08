Eisenerz: „Sind nicht schuld an Fliegen-Plage“

Bereits das dritte Jahr in Folge leidet die Bevölkerung im Eisenerzer Stadtteil Münichtal an einer massiven Fliegenplage - wir haben berichtet. Nun meldet sich jene Firma zu Wort, die oft als Verursacherin des Problems genannt wird: „Wir sind nicht verantwortlich, das wird uns zu Unrecht von Vertretern der Gemeinde angelastet“, sagt Johannes Zöchling, Chef der Zöchling Abfallverwertung mit Sitz in Niederösterreich, zu der die Primaras Handels Gmbh in Eisenerz gehört. Dort wird Metallmüll weiterverarbeitet.