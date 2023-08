Korruptionsfall mit den grünen Kennzeichen

Jedenfalls soll der Salzburger „seine Befugnisse wissentlich missbraucht und in 4097 Angriffen die Bewilligungen erteilt haben, obwohl sich Antragsteller nicht im ordentlichen Wirkungsbereich“ befanden. Anders formuliert: Personen aus dem Ausland, in diesem Falle eine ominöse niederländische Firma, schickten dem Versicherungsvertreter Mails mit Anträgen für Taferl, um Autos von einem Land ins andere bringen zu können. Und er schickte die Bewilligungen samt Kennzeichen zurück. „Er ist 20 Jahre für Zulassungen tätig und hat sich an Auftrag und Rat von Fachleuten verlassen“, sagt die Verteidigerin und fordert Freisprüche. Der bislang unbescholtene Angeklagte will nichts falsch gemacht haben, fühlt sich zu Unrecht als „Super-Schurke“ abgestempelt: „Ich war mehr als geschockt über die Anklage.“