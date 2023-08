Motorradfahrer schlitterte 20 Meter über Asphalt

Ein 34-Jähriger Salzburger bog am Feiertag in seinem Kleinbus auf die Pinzgauer Straße (B311) ein und wollte sich auf den Weg nach Zell am See machen. Plötzlich krachte es: Er erwischte einen Motorradlenker, der auf der Straße von Zell am See kam. Der Motorradlenker reagierte schnell und wollte noch ausweichen, konnte den Zusammenstoß mit dem Kleinbus aber nicht mehr verhindern. Er krachte in die rechte Ecke des Kleinbusses und stürzte schwer. Durch die Geschwindigkeit und die Wucht des Zusammenpralls wurde der Motorradlenker 20 Meter über die Straße auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort blieb er liegen.