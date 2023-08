Das sind die (un-)beliebtesten Promis!

„Ich habe heute leider kein Like für dich“

Model-Mama Heidi Klum kann zwar auf eine gewaltige internationale Karriere zurückblicken, muss aber anerkennen, dass sie in Deutschland nicht so gefeiert ist wie in der Wahlheimat Kalifornien. Neben ihr reihen sich aber auch Carmen und Robert Geiss sowie Rapper Gzuz und „Pop-Titan“ Dieter Bohlen in diese Kategorie ein.