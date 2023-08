Beckham floh mit Harper vor Prügelei wegen Messi

Am Freitagabend feierten Fußballstar Lionel Messi (36), seine Ehefrau Antonella Roccuzzo (35) und weitere Stars von David Beckhams Fußball-Club Inter Miami im Nobelrestaurant „Gekko“ den Sieg des Teams. Mit dabei natürlich auch Beckham-Gattin Victoria mit Tochter Harper Seven. Doch was als lauschiger Abend begonnen hatte, sollte schnell in einer blutigen Schlägerei enden, wie jetzt herauskam.