Stadtkapelle Spittal wurde bestohlen: Anzeige

Unmittelbar vor der Tat hatte die Stadtkapelle Spittal an der Drau am 28. Juli das Schlossparkonzert mit 20 Mitgliedern durchgeführt. Der Klarinettenkofferrucksack wurde zum Abtransport ins Vereinshaus vor einen Bus gelegt, um in weiterer Folge verladen zu werden. Der Diebstahl wurde erst am 5. August bemerkt und jetzt, am 15. August, zur Anzeige gebracht. Der Koffer dürfte in der Zeit zwischen 20.30 und 22 Uhr verschwunden sein.