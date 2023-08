Die neue Intendantin will viele neue Handschriften

Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, sich für die Intendanz in Graz zu bewerben? Haben Sie die Stadt vorher schon gekannt?

Ich war zweimal in Graz auf Besuch, hab Theaterreisen hierher gemacht, und als ich wegen einer möglichen Intendanz angesprochen wurde, habe ich sofort gedacht: Das ist eine so tolle Stadt und ein so tolles Haus. Da habe ich große Lust verspürt, von der Uni wieder ans Theater zu gehen. Aber erst beim Hearing wurde mir klar, wie ernst mir das plötzlich war und wie gerne ich das machen würde.