Saftproduzent schließt Bio-Deal mit Saudi-Arabien

Marktvolumen wie ganz Österreich

Die ersten hundert Paletten sind bereits unterwegs, Ende August sollen die Bio-Packerln in den Regalen von Riad & Co. stehen. Mit dem Panda-Konzern hat sich das Unternehmen mit Sitz im Pressbaum im Wienerwald übrigens den mit Abstand größten Einzelhändler von ganz Saudi-Arabien als Partner geangelt. „25 Prozent Marktabdeckung in dem 40-Millionen-Einwohner-Land entsprechen dem gesamten Marktvolumen von Österreich“, erklärt Axel Fila, General Manager von Höllerer.