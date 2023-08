Betrüger zogen Urlauberin über den Tisch

Ihre Tochter sei in Not und bräuche dringend finanzielle Hilfe. Die 57 Jahre alte Oberösterreicherin, die sich aktuell zur Erholung in Bad Kleinkirchheim aufhält, glaubte dem Text im Nachrichtendienst Whatsapp. Sie überwies gleich mehrere Tausend Euro auf das Konto der Betrüger.