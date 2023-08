Grenzenlose Kontrolle: Biker im Visier der Polizei

Am vergangenen Wochenende führte die Polizei eine Schwerpunktaktion im Motorradverkehr in Tirol und auf den Zulaufstrecken in Kärnten, Salzburg und Vorarlberg durch! Beim grenzüberschreitenden Sondereinsatz verzeichnete die Exekutive insgesamt fast 900 Delikte - die meisten aus dem Verkehr gezogenen Biker waren zu schnell unterwegs.