Französische Bulldogge stirbt in abgestelltem Auto

An einem qualvollen Tod starb eine zweijährige französische Bulldogge am Sonntag in der Schweizer Bodensee-Gemeinde Rorschach (Kanton St. Gallen), nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Der Hund war von seinem 26-jährigen Besitzer bei gekipptem Fenster im Auto zurückgelassen worden.