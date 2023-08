Mühlbach hat ein Händchen für Knipser

Der Saisonauftakt war für Mühlbach am Hochkönig vielversprechend. Die Pongauer führen die 2. Klasse Süd nach drei Spielen souverän an. Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der vergangenen Spielzeit – nur drei Punkte hinter Zell am See – ist dieser diesmal beinahe ein Muss. Das erklärt auch Trainer Patrick Schweiger: „Die Saison geht noch lange, aber der Aufstieg ist schon länger unser erklärtes Ziel. Der Start war schon einmal gut.“