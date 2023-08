Madsen: Mitmenschlichkeit ist kein Verbrechen

Live in Wien und Linz

Im Herbst sind Madsen mit Montreal im Vorprogramm auch zweimal in Österreich zu sehen. Am 4. Oktober spielen sie in der Wiener Arena und am 5. Oktober im Posthof Linz. Unter www.arena.co.at und www.oeticket.com finden Sie die Karten und weitere Informationen zu den beiden Konzerten. Weitere Auftritte 2024 sind sicher nicht ausgeschlossen.