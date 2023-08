Salzburgs letzter Henker lebte in Gneis

Die letzte Hinrichtung mit dem Schwert fand in Salzburg am 12. September 1817 statt. Sechs Jahre später verstarb Wohlmuth an Entkräftung in seinem Haus in Gneis. Dieses sorgt aktuell für Aufsehen. Während ein Antrag auf Abbruchbewilligung beim Magistrat vorliegt, setzen sich Salzburger Historiker und Mitglieder der Initiative Denkmalschutz für den Erhalt des geschichtsträchtigen Hauses ein.