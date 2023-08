Warum wir im Europa-Vergleich hinterherhinken

Kauf für Sturm wäre wichtig, Nationalstadion-Thematik

Sturm Graz hat in den letzten Jahren an Kontinuität gewonnen und ist zum engsten Verfolger geworden. Gewisse Bereiche des Stadions müssen den modernen Gegebenheiten angepasst werden, damit internationale Spiele auch in der Merkur-Arena stattfinden dürfen. Auch die Nationalstadion-Thematik wird von Stefan Maierhofer und Ernst Baumeister aufgegriffen. Die Laufbahn scheint dabei der größte Dorn im Auge zu sein. Den dritten Teil des sportlichen Duells Maierhofer/Baumeister sehen Sie im Video.