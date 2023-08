USA: Jagender Delfin lässt Kanal blau aufleuchten

Algen leuchten zum Schutz vor Feinden

Wie so vieles in der Natur hat das Aufleuchten eine wichtige Funktion: Die Mikroorganismen erstrahlen quasi zum Selbstschutz, um Fische und andere Fressfeinde zu irritieren. Leuchtende Beute signalisiert bei den potenziellen Feinden nämlich Gefahr und bewahrt die Dinoflagellaten so manchmal davor, gefressen zu werden.