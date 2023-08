88-Jährige war aus Linzer Seniorenheim abgängig

Am Sonntag wurde die Polizei über eine Abhängigkeit einer 88-jährigen Bewohnerin in einem Linzer Seniorenzentrum verständigt. Die Frau wurde zuletzt gegen 17 Uhr gesehen. Laut einer anderen Bewohnerin des Seniorenzentrums habe sich die Pensionistin am Nachmittag nach dem Busplan erkundigt. Eine Nachschau durch eine Polizeistreife an der alten Wohnadresse der Abgängigen in Linz verlief negativ. Auch die Nahbereiche des Seniorenheimes wurden abgesucht.