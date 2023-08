„Skurrile Kanzlerideen“: ÖVP macht „Zukunftsplan“

Nun hat man einen Entwurf für die gewünschte Reform des Sozialleistungssystems in Arbeit. Darin hält die ÖVP fest, dass im Jahr 2030 Österreich „weiterhin in der Lage“ sein soll, „jedem im Land die Unterstützung zukommen zu lassen, die er braucht“. Da die Sozialausgaben in den vergangenen Jahren aber stark angestiegen seien, müsse die „hohe Qualität des heimischen Sozialsystems bewahrt werden“. Daher soll künftig das Prinzip gelten, „dass nur jene den vollen Anspruch auf Sozialleistungen haben, die zuvor auch in das österreichische Sozialsystem eingezahlt haben“, ist dort zu lesen.