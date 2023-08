Motorrad in Maisfeld geschleudert - Lenker tot!

Ereignet hat sich der Unfall am Freitagabend gegen 20 Uhr in der Gemeinde Zahling im Bezirk Jennersdorf im Südburgenland. Ein 59-jähriger Motorradfahrer kam rechts von der Fahrbahn ab, stürzte daraufhin in ein Bachbett und wurde in ein Maisfeld geschleudert. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.