Attacke mit Säbel ++ Missglückter Raubüberfall

In Salzburg griff ein 28-jähriger Mann einen vermeintlichen Rivalen mit einem Säbel an. Die örtliche Polizei konnte ihn ergreifen und festnehmen. Und: Eine Serie an Raubüberfällen auf Tankstellen und Trafiken hält derzeit die steirische Polizei auf Trab. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Freitag, den 11. August, mit Moderatorin Stefana Madjarov.