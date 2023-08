Raffinierte Lichtspiele an Windens Hausfassaden

Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte sich am 1. September – es handelt sich dabei um einen Freitag – um 19.30 Uhr am Festplatz in Winden einfinden. Nach der Begrüßung durch den Obmanns von Schaumamoi gibt es erklärende Worte der drei Künstlerinnen zu ihren Projektionen. Die Show beginnt dann ab 20 Uhr. Bis 22 Uhr werden die Bilder in der Hauptstraße 5, 12 und 13 auf die Fassaden geworfen. Danach wird zur After-Show Party im Gmuastodl geladen. Für den guten Ton sorgt dabei DJ Jaykow. Sollte es am 1. September regnen, wird das Event um eine Woche verschoben. Und: Während der Dauer der Veranstaltung (zwischen 19 und 22 Uhr) ist die Hauptstraße teilweise gesperrt, Umleitungen werden eingerichtet.