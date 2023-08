Wieder gefälschte SMS von Betrügern im Umlauf

Banken schicken keine Links per SMS

„Seriöse Banken versichern, dass sie niemals Links zur Freischaltung des Kontos oder zu Infos über Kontoaktivitäten per SMS verschicken. Am besten ist es, derartige SMS gleich zu löschen. Im Zweifelsfall sollte der Kundendienst der Bank kontaktiert werden", betont die zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.