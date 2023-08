Florianis ziehen nach Unwetter-Einsatz Bilanz

Erinnerung an Hirschwang

Dass Niederösterreich auch außerhalb der eigenen Landesgrenzen mithilft, war auch für den zuständigen Landesvize Stephan Pernkopf selbstverständlich: „Solidarität ist keine Einbahnstraße! Man denke nur an die großartige Unterstützung, die wir vergangenes Jahr beim Waldbrandeinsatz in Hirschwang von Kameraden aus der Steiermark und Kärnten erfahren haben.“ Im Ernstfall mache es sich bezahlt, dass man in Niederösterreich schon lange in großes Gerät für den Katastrophenschutz - aber auch das nötige Know-how bei der Truppe - investiert.