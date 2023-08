Japanisches Gewächs plagt heimische Flora

Mäh-Aktionen belasten Gemeinden

In Neulengbach wiederum steht Forstfachmann Edwin Herzberger auf einigermaßen verlorenem Posten. Ganze Landstriche seien bereits verwüstet und jetzt habe er sogar schon im Nationalpark Thayatal die ersten Triebe entdeckt. „Die Uferböschungen der Gerinne werden flächig vom Knöterich dominiert. Die im Jahr mehrfachen Mäh-Aktionen sind für die Gemeinden eine große Belastung, können den Knöterich jedoch nicht zurückdrängen. Auch an Straßenböschungen und an Waldrändern ist die Pflanze bereits weit verbreitet“, so Herzberger. Er appelliert an flächendeckende Bekämpfung und Hilfe des Landes Niederösterreich bevor alles überwuchert ist.