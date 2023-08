Rauchwart stand zum elften Mal unter Wasser

Warum Gemeinden in der Umgebung weitgehend glimpflich davon kamen und nicht vom Starkregen heimgesucht wurden, scheint unerklärlich. War es bloß ein Wetterphänomen? Dominik Zach, der für die Maßnahmen der Feuerwehr zuständig war, stellt sich diese Frage nicht. Er ist ein Floriani durch und durch, es galt, sofort Abhilfe zu schaffen. Dämme wurden gebaut, das Wasser konnte umgeleitet werden. Derweil fragt man sich in Rauchwart: Was, wenn der nächste Regen kommt?