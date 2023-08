Den falschen Weg genommen - Angriff auf Taxifahrer

Weil ein Taxilenker in Wien am Mittwoch den falschen Weg zur Wunschadresse gewählt haben soll, wurde er von einem Mann (25) aus Deutschland mit Schlägen und Tritten bestraft. Dabei soll der Verdächtige in Begleitung eines zurzeit noch unbekannten Mannes gewesen sein. Der 25-Jährige wurde festgenommen.