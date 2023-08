Österreich monitort nun alle Atemwegserkrankungen

Weniger stationäre Aufnahmen

Die ersten am Dashboard veröffentlichten Daten zeigen freilich noch keine Auffälligkeiten. Demnach ist die Anzahl der wöchentlichen stationären Aufnahmen in den Krankenhäusern zuletzt gesunken. In der Kalenderwoche 19 etwa - vom 8. bis 14. Mai - waren noch 1115 Menschen wegen Atemwegserkrankungen im Krankenhaus, 56 auf der Intensivstation.