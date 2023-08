Wanderin stürzt 50 Meter ab

Die Wanderin war auf dem überaus beliebten Höhenweg von der Kreuzjochspitze in Richtung Wormser Hütte unterwegs, als sie plötzlich stolperte und in weiterer Folge etwa 50 Meter über eine steile Grasrinne abstürzte. Dabei erlitt sie lebensbedrohliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit dem Rettungshubschrauber „Gallus 1“ in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen - dort wird sie aktuell auf der Intensivstation behandelt.