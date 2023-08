Teuerungshilfe vom Land auch für „Schotterbarone“

Ende 2017, also schon in der Amtszeit von Finanzreferent LH Thomas Stelzer (ÖVP), wurde in Oberösterreich eine Landschaftsabgabe für die Schottergewinnung beschlossen – mit 15,95 Cent je Tonne. 2022 hat das dem Landesbudget immerhin 2,6 Millionen Euro gebracht. Diese knapp 16 Cent (zum Beispiel je Tonne unaufbereiteten Wandkieses um 9,20 Euro) hätten eigentlich schon mit Jahresbeginn 2023 valorisiert werden müssen, was vom Land aber ausgesetzt wurde. Diese Inflationsanpassung wird es nun auch mit 1. Jänner 2024 nicht geben, zumal sich der Erhöhungswert bereits auf 17,2 Prozent angesammelt hätte. „Die Inflation ist anhaltend dramatisch hoch“, heißt es unverblümt in den Erläuterungen zum dafür nötigen Gesetzestext (vom 6. Juli).