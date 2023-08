Luxus pur am Wörthersee genießen

Der Wörthersee ist schon lange bekannt in Österreich als Oase des Luxus in Kärnten. Zahlreiche nationale und internationale Promis genießen hier Ihren Urlaub und entsprechend befinden sich rund um den Wörthersee auch die Creme de la Creme der Luxusunterkünfte. Eines davon ist das Hermitage Vital Resort mit dem Gourmet Restaurant von Starkoch Hubert Wallner. Jetzt haben Sie die Chance, einen Kurztrip in dieses Luxusresort zu gewinnen.