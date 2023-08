Stubentiger in Not von Tierfreunden gerettet

Katze wagte sich zu hoch hinaus

Weitaus „klassischer“ ein Einsatz der Feuerwehr in Maria Enzersdorf im Bezirk Mödling: „Katze auf Baum“ lautete die Alarmierung für. Die Samtpfote hatte sich auf einen Ast in sechs Meter Höhe gewagt – aber nicht mehr hinunter. Mit zwei Steckleitern ging es für die Freiwilligen vom Hausdach in die Baumkrone, für den Vierbeiner dann in der Transportbox wieder auf den sicheren Boden zurück.