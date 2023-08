Die Zukunft endete nach nur eine Saison vorzeitig

„Vielleicht war die Vorbereitungszeit von nur vier Monaten zu kurz, um das Projekt erfolgreich zu gestalten“, meint Meiningens sportlicher Leiter Johannes Schwärzler. Mit ein Grund für die Auflösung war auch für ihn die nicht vorhandene Durchmischung der Spieler in den Kampfmannschaften: „Wir haben nur an insgesamt drei Spieltagen einige Akteure getauscht.“ In der Vorarlbergliga spielten nur Meininger, in der Landesliga nur Bresner.