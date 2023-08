Diana Porsche eilt auf Pferd von Erfolg zu Erfolg

Mit einer beeindruckenden Konstanz reiht die Salzburger Dressurreiterin Diana Porsche derzeit in internationalen Gefilden eine Top-Leistung an die nächste. Im französischen Crozet belegte die 27-Jährige beim Grand Prix Special am Sonntag, in einem mit Olympia-Teilnehmern gespickten Feld, sensationell Platz zwei. Porsche musste sich am Wochenende des ersten gemeinsamen internationalen Auftritts mit Pferd Dahoud nur dem schwedischen Olympioniken von Peking 2008, Patrik Kittel, geschlagen geben. Schon am Freitag hatte das Duo aus Salzburg unter 29 Teilnehmern den starken fünften Platz belegt.