Polizei ermittelt nach zwei Stichattacken in Tirol

44-Jähriger nach Attacke in Lebensgefahr

Das zweite Delikt spielte sich in der Nacht auf Samstag vor einem Innsbrucker Lokal ab: Bei einem Streit in der Ing.-Etzel-Straße fügte ein zunächst unbekannter Mann einem 44-jährigen Österreicher mit einer abgebrochenen Glasflasche zwei schwere Schnittverletzungen am Hals zu. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung, während die Rettung den 44-Jährigen in die Innsbrucker Klinik einlieferte, wo er noch immer in Behandlung ist. Zwischenzeitlich schwebte der Mann in Lebensgefahr, mittlerweile ist er laut Polizei auf dem Weg der Besserung.