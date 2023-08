Austria und WAC laden alle Einsatzkräfte ein!

Alle Helden zum Derby! So hatte die „Krone“ in der Montagsausgabe im Sportteil getitelt. Jetzt ist es fix: Land und Stadt sowie die Austria Klagenfurt laden am Mitwoch (20.30 Uhr) alle Einsatzkräte zum Bundesliga-Derby gegen WAC ins Stadion - und das natürlich kostenlos. Neben einem Sitzplatz-Ticket sind auch Bons für Speisen und Getränke inkludiert. Anmeldungen sind per E-Mail an tickets@skaustriaklagenfurt möglich - die Tickets werden prompt per Mail retourniert.