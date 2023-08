Vorarlberger Jung-Ganoven in der Schweiz verhaftet

Am frühen Sonntagmorgen wurden in der Schweizer Bodenseegemeinde Altenrhein (Kanton St. Gallen) drei Personen beobachtet, die sich an mehreren Autotüren zu schaffen machten. Im Zuge einer Fahndung konnten drei junge Männer festgenommen werden, die eine beträchtliche Menge an - mutmaßlich gestohlenem - Bargeld mit sich trugen.