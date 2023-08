15-Jähriger gab Erpressern im Netz einen Korb

Erpressung folgte falscher Verlockung

Dem falschen Liebesspiel der Täter folgte dann rasch die blanke Ernüchterung: 50 Euro solle der 15-Jährige zahlen, damit die intimen Fotos und Videos nicht an all seine Instagram-Kontakte geschickt und im Internet veröffentlicht werden. Der Bursche blieb trotz dieser Drohungen cool, verweigerte die Zahlung und zeigte den Fall bei der Polizei an. Ihre Ankündigung haben die Erpresser in weiterer Folge aber nicht wahr gemacht.