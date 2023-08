Mann (37) flippte in Wiener Wettbüro völlig aus

Hatte Küchenmesser in Tasche versteckt

„Der 37-jährige Tatverdächtige konnte durch die Beamten im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden“, berichtet die Polizei Wien am Montag. Es stellte sicher heraus, dass der Mann zudem ein Küchenmesser - versteckt in seiner Tasche - dabei hatte. Auch einen Alkotest musste der Unruhestifter durchführen - er hatte 1,48 Promille im Blut. Nach Informationen von Montagmittag befindet sich der Mann immer noch in polizeilicher Anhaltung.