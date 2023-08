Harald Glööckler: OP ging wortwörtlich in die Hose

Eigenfett fürs Dekolleté

Rund 900 Gramm Fett ließ er sich zuerst vom eigenen Bauch und den Flanken absaugen, um sich dieses dann in einem nächsten Schritt wiederum in die Brüste spritzen zu lassen. In diesem Punkt verlief auch alles nach Plan, Glööckler selbst sagte: „Meine Brust sieht wieder aus wie vor 15 Jahren. Das hätte ich mit Training allein nicht geschafft.“