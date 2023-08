Fukushima-Wasser soll bald in Meer geleitet werden

Noch wird das Wasser in Tanks gelagert - mittlerweile sind schon mehr als 1,3 Millionen Tonnen angefallen. Wie die auflagenstärkste Zeitung des Landes, „Yomiuri Shimbun“, am Montag berichtete, wird Regierungschef Fumio Kishida am 20. August mit den zuständigen Ministern seines Kabinetts zusammenkommen und den genauen Zeitpunkt der Wassereinleitung entscheiden. Dazu soll es noch in diesem Monat kommen.