Messi-Doppelpack - Aufregung um Klub-Putzkraft

Er habe, erzählt Cristian Salamanca diversen Medien, in seiner Dienstzeit den vorbeihuschenden Messi angesprochen. „Ich habe meine Dienstkleidung hochgezogen, darunter habe ich ein Argentinien-Trikot getragen. Messi unterschrieb es mir.“ Für die Reinigungskraft in Diensten des Klubs Inter Miami das Größte. Und gleichzeitig das Ende seines Dienstverhältnisses. So wird‘s zumindest medial kolportiert. Denn Vereinsmitarbeiter hätten laut Statuten ein professionelles Auftreten an den Tag zu legen, Spieler um Autogramme zu fragen, sei streng untersagt. So kam auch gleich ein Security-Mitarbeiter auf ihn zu und hab ihn von Messi weggezerrt. Kurz darauf folgte die Kündigung.