Frau im Wald von Mann bedroht: „Schüsse fielen“

Einen Spaziergang stellt man sich anders vor: Eine Frau aus der Steiermark ging am Sonntag gegen 14 Uhr in einem Waldstück in Wolfsberg spazieren. Plötzlich geriet sie in eine verbale Auseinandersetzung mit einem Mann. „Im Streit dürfte der Mann die 35-Jährige bedroht haben. Dabei hat er mit einer Schusswaffe in den Boden geschossen und dann in Richtung eines Hofes geflüchtet sein“, schildert die Polizei, die verständigt wurde.