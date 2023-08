Kleine Stadt bietet Stromanbietern die Stirn

Der „Green Deal“ von Laa an der Thaya: Wer benötigt Strom, wer erzeugt Energieüberschüsse? Kooperationen bei der Stromproduktion haben sich unter Nachbarhäusern und in Siedlungen als zielführend erwiesen. Nicht immer nimmt einer das Zepter in die Hand, um von damit günstigeren Tarifen zu profitieren.