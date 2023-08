Große Party mit Regendusche

Am Ende kamen es nicht so schlimm, wie ursprünglich befürchtet: Zwar ergoss sich immer wieder mal ein heftiger Schauer über das Areal am Alten Rhein in Lustenau, von Gewittern mit Blitz und Donner blieb Vorarlbergs größtes Festival aber verschont. Und wenn das Wasser einmal stand, war die Feuerwehr zur Stelle, um es sogleich abzupumpen. Der grandiosen Atmosphäre taten die vereinzelten Regenduschen ohnehin keinen Abbruch: Bereits am Donnerstag regnete es gute Laune, die Stimmung kochte, ein Gig war intensiver als der andere, Atempausen gab es keine.