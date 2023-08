Drängler schlägt seinem Opfer die Autoscheibe ein

„Road Rage“ ist der englische Begriff für „im Straßenverkehr ausbrechender Jähzorn“. Und genau das passierte am Samstag auf und in weiterer Folge abseits der Rheintalautobahn. Ein 51-jähriger Pkw-Lenker war am gegen 17 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Deutschland unterwegs, als ihm zwischen Hohenems und Dornbirn ein bislang unbekannter nachkommender Lenker eines weißen Mercedes Sprinter auf der Überholspur immer dichter auffuhr und mit Lichthupe zu verstehen gab, dass er überholen wolle.