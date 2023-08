Orange Umhängetasche überführte frechen Dieb

„Vielleicht kennt ja jemand diesen netten Herren…Er hat wohl vergessen, nach dem Einkauf zu zahlen und dann auch noch versehentlich die Wechselgeldkassa mitgenommen.…Sicher war das keine Absicht!“ – Beim Verfassen des Fahndungsaufrufs auf Facebook bewiesen Susanne und Ingeborg Hubauer vom gleichnamigen Gemüsehof in Steyregg Humor, obwohl Mutter und Tochter nicht zum Lachen zu Mute war. Am Donnerstag kurz vor 18.30 Uhr kam ein junger Mann in den Hofladen – und ging, ohne zu bezahlen.