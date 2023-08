Gastronomisches „Donau-Juwel“ sucht neuen Wirt

Alt und neu, urig und viel Holz – so stellt sich das altehrwürdige Gasthaus Fischerhäusl dar, das in dem geschichtsträchtigen Gebäude in der Flussgasse 3 situiert ist. Das denkmalgeschützte Haus aus dem Jahr 1642 beherbergt seit etwa 40 Jahren Gastronomie. Derzeit gibt es drinnen rund 120 Plätze, draußen im Gastgarten mit einem Top-Blick auf Lentos, Altstadt und Schlossmuseum sind es etwa 80. Für viele ein gastronomisches Juwel, zählt das Gebäude doch zu den ältesten in Alt-Urfahr.