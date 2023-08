Starkregen im Süden ++ Bargeld in die Verfassung

Im Süden Österreichs und auch in Slowenien haben extreme Unwetter für Murenabgänge, Überflutungen und gesperrte Straßen gesorgt. In Slowenien haben die Unwetter heute drei Todesopfer gefordert. Und: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will das Recht auf Bargeld in der Verfassung verankern. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Freitag, 4. August, mit Jürgen Winterleitner.